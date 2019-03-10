فيديو| ملخص ظهور صلاح أمام بيرنلي: أسيست.. وتحركات رائعة.. وفرص ضائعة.. وإشادة من كلوب

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزاً مستحقا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ظهر الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، وصنع هدفا، وساهم في آخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس بيرنلي.

وسجل أشلي ويستوود الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة 6 من ركلة ركنية، وعادل روبيرتو فيرمينو النتيجة في الدقيقة 19 بعد أسيست رائع من محمد صلاح.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز فيرمينو النتيجة في الدقيقة 67، مسجلا الهدف الثالث، بعد إهدار صلاح انفرادا تصدى له الحارس لترتد الكرة للمهاجم البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

وسجل يوهان جادمندسون الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 91 واختتم ماني أهداف اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 93.

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ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ 17.

كلوب يشيد بصلاح

من جانبه أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بأداء صلاح أمام بيرنلي.

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "بالنسبة لي، كان محمد صلاح أفضل لاعب على أرض الملعب، لكنك لن ترى ذلك في التقييمات لأنه لم يسجل".

شاهد ملخص لمسات صلاح