مصدر في الأهلي لمصراوي: الأمن حدد 10 آلاف متفرج لمباراة شبيبة الساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي، أن الجهات الأمنية حددت 10 آلاف متفرج لمباراة الفريق أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري، مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " الأمن حدد 10 آلاف متفرج فقط لمباراة الأهلي شبيبة الساورة بدوري الأبطال".

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وأضاف، أن إدارة النادي الأهلي تكثف جهودها في محاولة منها لاقناع الجهات الأمنية للموافقة على زيادة عدد الجماهير لمباراة شبيبة الساورة.

وكانت لجنة المباريات بالنادي الأهلي أعلنت عن فتح الحجز الإلكتروني منذ قليل أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي من الكونغو في الساعات الأولى من صباح غدٍ، الاثنين، عقب مواجهة فيتا كلوب، أمس، بالجولة الخامسة، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.