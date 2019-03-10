تقرير.. حافز صلاح يدفع ماني لتقديم أفضل مواسمه في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الموسم الماضي فرض محمد صلاح نفسه على الجميع سواء في ليفربول أو إنجلترا بعدما حصل على هداف الدوري الإنجليزي بجانب أفضل لاعب في برميرليج رغم مرور عام فقط بتواجده داخل قلعة الريدز.

وهذا الموسم ورغم منافسة صلاح على هداف الدوري الإنجليزي مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلا أن "مو" وجد منافسًا شرسًا وهو زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني الباحث عن وضع نفسه بين الكبار.

توقف صلاح من الناحية التهديفية في آخر أربع مباريات بالدوري منح ماني الفرصة من أجل تحقيق عديد من الأرقام خلال الموسم الحالي، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- الهدف الـ50

أصبح ماني ثاني لاعب إفريقي يصل إلى 50 هدفًا مع ليفربول في كافة المسابقات سواء كانت المحلية أو القارية، بعد محمد صلاح والذي أحرز 64 هدفًا بقميص الريدز.

- أفضل موسم

يحقق ساديو ماني منذ انتقاله من صفوف ساوثهامبتون إلى ليفربول أفضل مواسمه بقميص الريدز حيث استطاع السنغالي أن يسجل أكبر عدد أهداف قبل نهاية المسابقة بـ8 جولات.

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ماني في موسمه الأول مع ليفربول وتحديدًا (2016 -2017) استطاع أن يسجل 13 هدفًا خلال 27 مباراة، في المقابل أحرز السنغالي 10 أهداف في 29 مباراة.

وخلال هذا الموسم استطاع نجم منتخب السنغال أن يصل للهدف الـ16 خلال 28 مشاركة مع ليفربول.

- معادلة إنجاز صلاح الإفريقي

أصبح ماني خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ستة أهداف متتالية على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، بعد الرباعي محمد صلاح ومايكل أوين ولويس سواريز وفرناندو توريس.

ماني سجل أمام آرسنال (هدف) ثم أمام كريستال بالاس (هدف) وليستر سيتي (هدف) وبورنموث (هدف) وواتفورد (هدفين) وبيرنلي (هدفين).

- المنافسة على الهداف

ينافس ساديو ماني على هداف الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا ليصبح على بعد هدفين عن القمة والتي يتصدرها أجويرو وعلى بعد هدف واحد من الثنائي محمد صلاح وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ماني يحتل حاليًا الترتيب الخامس على قائمة الهدافين بالتساوي مع بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال والذي يمتلك مباراة خلال هذه الجولة أمام مانشستر يونايتد.