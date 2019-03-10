نهاية الشوط الأول.. آرسنال 1 - 0 مانشستر يونايتد.. هدف صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي التي تقام على استاد الإمارات.

ويمتلك أرسنال 57 نقطة في المركز الخامس، وفي المقابل لدى مانشستر يونايتد 58 نقطة في المركز الرابع.

وتكون تشكيل أرسنال من: لينو، ميتلاند نيلز، سوكراتيس، كوشيلني، مونريال، كولاسيناتش، تشاكا، رامسي، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: دافيد دي خيا، أشلي يونج، ليندلوف، سمالينج، لوك شاو، ماتيتش، فريد، بوجبا، دالوت، لوكاكو، راشفورد.

ومع حلول الدقيقة 13 ، تسلم جرانيت تشاكا الكرة على بعد خطوات من منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة من مسافة بعيدة، لتغير مسارها وتسكن شباك مانشستر يونايتد بعد أن خدعت دي خيا، معلنة عن الهدف الأول لمصلحة آرسنال.

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القائم منع هدفا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 19، بعدما مرر بوجبا الكرة لفريد القادم من الخلف، وسدد الأخير كرة أرضية قوية، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت من الملعب.

الدقيقة 24 حاول لاكازيت تسجيل الهدف الثاني لآرسنال لتأمين النتيجة، فبعدما تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد، سددها بقوة إلا أن تسديدته اصطدمت بكريس سمولينج وذهبت إلى ركلة ركنية.

واعتمد لوكاكو على نفسه في هجمة مع حلول الدقيقة 36، وحاول اختراق دفاع آرسنال، ليحاول بعدها التمرير لزميله لينو، لكن حارس آرسنال تصدي للكرة التي ارتدت مجددًا للمهاجم البلجيكي لكنه سددها بشكل متسرع أمام المرمى وأبعدها الدفاع.

بعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الثاني، أهدر لوكاكو فرصة محققة، بعد وصول له تمريرة بينه داخل منطقة جزاء آرسنال، ارتبك وسقط وبعدها سدد الكرة لتصطدم وتخرج لركلة ركنية.

وكاد يسجل مانشستر هدف التعادل في الدقيقة 59، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة نفذها ماركوس راشفورد بشكل جد لتمر بجوار القائم.

وحاول تشاكا تكرار مع فعله في الشوط الاول، باستخدام سلاح التصويب لتسجيل هدفه الثاني، لكن هذه المرة الكرة مرت في الدقيقة 66 بأمان على شباك الحارس دي خيا.