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الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره بشأن موقعة شبيبة الساورة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن فتح الحجز الإلكتروني منذ قليل أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعود بعثة الأهلي من الكونغو في الساعات الأولى من صباح غدٍ، الاثنين، عقب مواجهة فيتا كلوب، أمس، بالجولة الخامسة، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

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