مبابي: خاب أملي في سان جيرمان

اعتبر مهاجم باريس سان جرمان بأنه شعر بصدمة كبيرة بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-3 في مباراة الإياب الأربعاء الماضي.

ونجح الفريق الإنجليزي في قلب تخلفه على ملعب أولدترافورد ذهاباً بهدفين نظيفين عندما سجل له ماركوس راشفورد هدف الفوز 3-1 في الوقت بدل الضائع ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة القارية يتأهل الى الدور التالي بعد تخلفه بهدفين نظيفين على أرضه.

وقال مبابي لبرنامج “تيلي فوت” على شبكة “تي أف 1” الأحد: “كنت مصدوماً.. لم أتمكن من النوم في تلك الليلة.. الأمر صعب، بذلنا جهوداً كبيرة للوصول الى هذه النقطة وخاب أملنا.. سنحاول أن ننهض من هذه الكبوة”.

وتابع اللاعب: “كان الملعب مليئاً لمناسبة رائعة، لكننا أفسدنا الاحتفال.. لم نكن نرغب في افسادها لكن هذا ما حصل”.

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وأمل مبابي في أن يتمكن ناديه من التتويج باللقب القاري في المستقبل بقوله: “أعتقد بان كثيرين يشككون لكني ما زلت مقتنعاً بهذا المشروع.. أنا واثق من قدرتنا على تحقيق شيء ما لأن أنصار الفريق يقومون بمساندتنا وأمل أن يستمروا في ذلك”.

وأكد مبابي بقاءه في صفوف نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل، وقال: “أعتقد بأني ساستمر هنا.. هذا الأمر مؤكد.. مع هذا الخروج وما خلقه من مشاكل، لا أريد أن أفاقم الأمور من خلال وضعي الشخصي وبالتالي الأمور واضحة تماماً في هذا الشأن”.

ومنذ انتقال ملكية نادي باريس سان جرمان إلى قطر عام 2011، لم ينجح في بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.