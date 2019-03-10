20 لاعبا في قائمة مصر المقاصة لمواجهة الداخلية

أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 20 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الداخلية ، المقرر اقامتها في الثالثة عصر ، غدا الاثنين ، على ستاد الشرطة بالعباسية، في الاسبوع ال 26 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – أحمد محسن – محمد دسوقي – عاصم سعيد – صلاح ريكو – محمد توني – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – شيميلس بيكلى – ميدو جابر – صلاح عاشور – جون انطوى – باولن فوافي – محمد رمضان – أحمد جمال – حسام عبد الواحد .

كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير عصر اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة الداخلية للدخول في معسكر مغلق باحد فنادق مدينة نصر.

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واكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، ان فريقه جاهز بقوة للمباراة ولدي اللاعبين اصرار علي الفوز بالنقاط الثلاث ، خاصة ان الداخلية من الفرق التي تنافس علي الهروب من شبح الهبوط ، ولن تكون المباراة سهلة للفريقين.

واوضح هويدي ان المقاصة يدخل مباراة الداخلية بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي للدوري ، في ظل الصراع المشتعل بين اكثر من نادى على احتلال المركز الرابع.

وكشف وليد هويدي ، أن اللاعبين المستبعدين من مباراة الداخلية ، سوف يحصلون على راحة غدا من المران .