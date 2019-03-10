ماني وفيرمينو يقودان ليفربول لتجاوز بيرنلي

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات ،التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 4 – 2 على ضيفه بيرنلي يوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل بدون أهداف مع إيفرتون في المرحلة الماضية، إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، المتصدر، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وافتتح اشلي ويستوود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة السادسة، ثم رد البرازيلي روبرتو فيرمينو بهدف لليفربول في الدقيقة 20 وتكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 ثم عاد فيرمينو وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وقلص يوهان بيرج جودموندسون الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يعود ماني للتسجيل من جديد مسجلا الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.