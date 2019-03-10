جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام جورماهيا

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه ، لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمود جنش فى حراسة المرمي عبد الله جمعة- محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: عماد السيد - محمد عبد الغني - محمود كهربا - ابراهيم حسن - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - احمد مدبولي

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