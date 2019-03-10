شاهد.. مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك للثأر من مباراة الفريقين في أولى جولات المجموعة، التي انتهت بفوز الفريق الكيني برباعية مقابل هدفين، قبل أن يخفق الزمالك في الفوز على ملعبه في مباراتين متتاليتين أمام نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على الفريق الأنجولي في المباراة الأخيرة ليستعيد فرصه في التأهل للدور التالي، بشرط الفوز اليوم على جورماهيا.

يستعيد الزمالك في لقاء اليوم العديد من العناصر الأساسية التي

غابت أخيرًا لظروف الإيقاف أو الإصابة، حيث يعود محمود علاء، قلب دفاع الفريق، وهدافه في الدوري، بجانب عودة طارق حامد، الذي غاب عن لقاء بترو أتليتكو الأخير للإيقاف بسبب حصوله على إنذارين، ومحمود كهربا، العائد من الإيقاف بعد اشتباكه مع الجماهير في مباراة بتروأتليتكو.

كان السويسري كريستيان جروس أكد أهمية المباراة الكبيرة، موضحًا أن التأهل لدور الـ8 للبطولة الأفريقية في يد لاعبي الزمالك.

وأوضح جروس أن عودة بعض اللاعبين للزمالك في اللقاء من الإصابات والإيقافات ستعطي الفريق أفضلية، باستعادة جهود محمود علاء، العائد من

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الإصابة، وكذلك طارق حامد ومحمود "كهربا" العائدان من الإيقاف.

وأشار المدير الفنى لفريق الزمالك إلى أن هناك حالة من التركيز الكبير من الجميع، والإصرار على الفوز باللقاء للاستمرار في المنافسة بالمجموعة حتى الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر يأمل الفريق الكيني في تكرار المفاجأة وتحقيق الفوز على الزمالك على ملعبه ووسط جماهيره والاقتراب بشدة من التأهل لربع النهائي.

وأكد حسن أوكتاى، المدير الفنى لجورماهيا، أن فوزه فى المباراة الأولى على الزمالك لم يكن وليد المصادفة أو ضربة حظ، خصوصًا أن الجميع داخل فريقه التزم بتعليماته فتحقق الفوز وهو ما يسعى له اليوم.

وتابع إنه ليس قلقًا من مواجهة الزمالك، ويتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية، مؤكدًا أن الزمالك فريق كبير وله كل تقدير واحترام، ولديه تاريخ كبير، فسبق وتوج من قبل بلقب دورى الأبطال خمس مرات.

شاهد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني: