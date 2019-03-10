جاء الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بمناصفة مع سيرحيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.
وساهم محمد صلاح بـ24 هدفًا، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليحتل المركز الأول بقائمةأكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف بالبريميرليج، مع أجويرو، والذي سجل 18 هدفًا وصنع 6.
في حين جاء رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 9، وحل إيدين هازارد جناح
الجدير بالذكر ان محمد صلاح يحتل وصافة هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، ويبتعد بفارق هدف وحيد عن سيرخيو أجويرو المتصدر قائمة الهدافين، الذي يملك 18 هدفًا.
في حين يتصدر هازارد قائمة الأكثر صناعة للأهداف حيث صنع 11 هدف، خلفه راين فريزر الذي صنع 10.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.