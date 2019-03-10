محمد صلاح أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف في الدوري الإنجليزي

جاء الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بمناصفة مع سيرحيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وساهم محمد صلاح بـ24 هدفًا، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليحتل المركز الأول بقائمة

أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف بالبريميرليج، مع أجويرو، والذي سجل 18 هدفًا وصنع 6.

في حين جاء رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 9، وحل إيدين هازارد جناح

تشيلسي في المركز الرابع، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 11 هدف.

الجدير بالذكر ان محمد صلاح يحتل وصافة هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، ويبتعد بفارق هدف وحيد عن سيرخيو أجويرو المتصدر قائمة الهدافين، الذي يملك 18 هدفًا.

في حين يتصدر هازارد قائمة الأكثر صناعة للأهداف حيث صنع 11 هدف، خلفه راين فريزر الذي صنع 10.