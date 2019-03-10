ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية بعد خسارة نصر حسين داي

تراجع فريق الزمالك الى المركز الأخير بترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية، قبل مواجهته اليوم أمام جورماهيا الكيني والتي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدورالمجموعات.
وجاء تراجع الزمالك للمركز الأخير بعدما قفز بيترو اتلتيكو من المركز الأخير الى المركز الأول بفوزه اليوم على نصر حسين داي بهدفين نظيفين رفع بها
ويقفز الزمالك للمركز الأول وصدارة ترتيب المجموعة حال فوزه في مباراة جورماهيا الليلة، حيث يرفع رصيده إلى النقطة 8.
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