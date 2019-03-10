شاهد.. آرسنال يسجل الهدف الاول امام مانشستر يونايتد بقذيفة تشاكا

تمكن آرسنال من احراز الهدف الاول في مرمى مانشستر يونايتد بالمواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب استاد الامارات،

في إطار مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 12 تسلم جرانت تشاكا كرة خارج منطقة الجزاء من لاكازيت، ليقوم بتسديدها بشكل رائع لتخادع دي خيا حارس مرمى اليونايتد، وتسكن المرمى في الدقيقة 12.

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