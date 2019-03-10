الضرف: أسعى لأثبات نفسي مع الإسماعيلي الفترة القادمة

تحدث محمد الضرف لاعب الإرتكاز الصاعد للإسماعيلي عن طموحة في المشاركة أساسيًا مع الدراويش، وإثبات نفسة لدى صفوف الفريق.

وقال الضرف: "لن أفرط فى الفرصة وسأبذل قصارى جهدى لتثبيت أقدامى مع الفريق وسعيد بأول مشاركة بصفة أساسية والتى كانت أمام فريق

كبير بحجم مازيمبى الكونغولى ،قدمنا أفضل مالدينا ولكن التوفيق لم يحالفنا بتحقيق نتيجة تضمن استمرارنا فى دورى الأبطال الأفريقى".

وأضاف:" أتمنى نيل ثقة الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى فى الاستمرار

بصفة أساسية خلال المباريات المقبلة، وعلى الرغم من ان مركزى يضم لاعبين كبار وعلى مستوى عال ،ولكني اتطلع دائما للاستفادة من خبراتهم الفنية من أجل التألق مع الفريق".

وأختتم قائلًا:"لدينا مباراة فى غاية الصعوبة أمام سموحة الذى لايستهان به على الاطلاق ، سنلعب على الثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى".