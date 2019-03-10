تحدث محمد الضرف لاعب الإرتكاز الصاعد للإسماعيلي عن طموحة في المشاركة أساسيًا مع الدراويش، وإثبات نفسة لدى صفوف الفريق.
وقال الضرف: "لن أفرط فى الفرصة وسأبذل قصارى جهدى لتثبيت أقدامى مع الفريق وسعيد بأول مشاركة بصفة أساسية والتى كانت أمام فريقكبير بحجم مازيمبى الكونغولى ،قدمنا أفضل مالدينا ولكن التوفيق لم يحالفنا بتحقيق نتيجة تضمن استمرارنا فى دورى الأبطال الأفريقى".
وأضاف:" أتمنى نيل ثقة الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى فى الاستمرار
وأختتم قائلًا:"لدينا مباراة فى غاية الصعوبة أمام سموحة الذى لايستهان به على الاطلاق ، سنلعب على الثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى".
كانت هذه تفاصيل خبر الضرف: أسعى لأثبات نفسي مع الإسماعيلي الفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.