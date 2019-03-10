تعرف علي قائمة مصر المقاصة لمواجهة الداخلية

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة لمواجهة الدخلية،والتي تضم20 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الداخلية ، المقرر إقامتها في الثالثة عصر ، غدا الاثنين ، على ستاد الشرطة بالعباسية، في الاسبوع ال 26 بالدوري.
وضمت قائمة مصر المقاصة كلًا من..
أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي –أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – أحمد محسن -محمد دسوقي - عاصم سعيد – صلاح ريكو – محمد توني – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – شيميلس بيكلى – ميدو جابر – صلاح عاشور – جون انطوى – باولن فوافي – محمد رمضان – أحمد جمال – حسام عبد الواحد .
كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير عصر اليوم الأحد ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن
واكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، ان فريقه جاهز بقوة للمباراة ولدي اللاعبين اصرار علي الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة ان الداخلية من الفرق التي تنافس علي الهروب من شبح الهبوط ، ولن تكون المباراة سهلة للفريقين.
وأوضح هويدي أن المقاصة يدخل مباراة الداخلية بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي للدوري ، في ظل الصراع المشتعل بين أكثر من نادى على احتلال المركز الرابع.
وكشف وليد هويدي ، أن اللاعبين المستبعدين من مباراة الداخلية ، سوف يحصلون على راحة غدا من المران .
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