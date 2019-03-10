شاهد..مشجع يتعدي على زميل أحمد المحمدي في مباراة أستون فيلا وبيرمنجهام

قام أحد مشجعي بيرمنجهام بالنزول إلى أرضية الملعب، وذهب للاعتداء بالضرب على مهاجم أستون فيلا جاك جريليش، خلال المباراة التي جمعت بين بيرمنجهام وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "شامبيونشيب".
وفر مشجع الفريق الخصم إلى أرضية الملعب في الدقيقة 10 من عمر المباراة من أجلالاعتداء على جريليش، قبل أن يتم إخراجه من الملعب والقبض عليه.
وأعلنت الشرطة الإنجليزية في وقت لاحق عن حظر مشجع بيرمنجهام عن حضور المباريات مدى الحياة و أيضاً ستتم محاكمته لاحقاً بتهمة الاعتداء.
وعلى الرغم من ذلك، سجل جريليش مهاجم الفيلا
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ورفع أستون فيلا رصيده إلى برصيد 51 نقطة، محتلًا المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد بيرمنجهام عند 50 نقطة، في المركز الحادي عشر.
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