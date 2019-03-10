اتحاد الكرة يكشف عن إقامة دورة جديدة لشمال أفريقيا

كشف د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن إقامة دورة جديدة لشمال أفريقيا في المغرب نهاية العام الجاري.

قال سعد لـ "الوفد" إن الدورة ستقام في المغرب أحد شهور أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من

الفرق الأفريقية.

وتابع سعد رئيس اللجنة الفنية في اتحاد شمال أفريقيا، إن المديرين الفنيين للاتحاد، يعقدون اجتماعًا 5 أبريل المقبل، لمناقشة الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالدورة.