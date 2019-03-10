كشف د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن إقامة دورة جديدة لشمال أفريقيا في المغرب نهاية العام الجاري.
قال سعد لـ "الوفد" إن الدورة ستقام في المغرب أحد شهور أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من
وتابع سعد رئيس اللجنة الفنية في اتحاد شمال أفريقيا، إن المديرين الفنيين للاتحاد، يعقدون اجتماعًا 5 أبريل المقبل، لمناقشة الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف عن إقامة دورة جديدة لشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.