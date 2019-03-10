هازارد ينقذ تشيلسي من السقوط أمام وولفرهامبتون

سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1-1 مساء الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.



وأحرز المكسيكي راؤول خيمينيز، هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 56، ورد البلجيكي إيدين هازارد، بهدف تشيلسي في الدقيقة 90+2.



وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة من 29 مباراة، في المركز السادس بفارق الأهداف وراء آرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام مانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.



وأصر مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري على اللجوء لطريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الدفاعي من سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجير ودافيد لويز وإيميرسون بالميري.



ووقف الإيطالي جورجينيو كلاعب ارتكاز، بمساندة من الفرنسي نجولو كانتي والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، فيما شارك الأرجنتيني جونزالو هيجواين أساسيا كرأس حربة، ومن حوله الجناحين البلجيكي إيدين هازارد والإسباني بيدرو رودريجيز.



في الناحية المقابلة، لجأ مدرب وولفرهامبتون نونو سانتو لطريقة اللعب 3-5-2، فوقف ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي هم كونور كوادي وويلي بوني وروماين سايس.



ولعب البلجيكي لينارد ديندونكر دور لاعب وسط الارتكاز، مقابل قيام روبن نيفيز وجواو موتينيو بصناعة الألعاب بإسناد من الجناحين جوني كاسترو أوتو ومات دوهيرتي، وراء المهاجمين راؤول خيمينيز وديوجو جوتا.



إيقاع اللقاء كان بطيئا في الشوط الأول، لا سيما في أول ربع ساعة، حيث سيطر تشيلسي كثيرا على الكرة لكن دون فاعلية تذكر.



وأراد وولفرهامبتون الاعتماد على المرتدات لكنه بالكاد حصل على فرصة للبدء بهجمة، ومرت الدقائق بطيئة حتى الدقيقة 19، عندما ضيق حارس وولفرهامبتون روي باتريسيو الزاوية على هيجواين الذي لحق بتمريرة من كانت لتذهب محاولته إلى ركنية لم تثمر.



وحتى منتصف الشوط الأول، كان تشيلسي قد أكمل 70 تمريرة في الثالث الأخير من الملعب مقابل 6 فقط لضيفه، وأهدر هيجواين فرصة التقدم على تشيلسي في الدقيقة 26، عندما قابل عرضية من بيدرو برأسه بجانب المرمى.



وطالب جمهور الـ"بلوز" بركلة جزاء في الدقيقة 28، بحجة لمس الكرة لذراع خيمينيز داخل المنطقة، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، وبقيت سيطرة تشيلسي حاضرة لكن دون وجود فرص حقيقية، خصوصا وأن لاعبي وولفرهامبتون كانوا ينقضون بشكل سريع على حامل الكرة، خصوصا الجناح الأيمن بيدرو.



ظلت الأمور على حالها مع بداية الشوط الثاني، وقام تشيلسي بتبديل مبكر بإخراج "التائه" كوفاسيتش وإشراك روبن لوفتوس-تشيك.



لكن وولفرهامبتون افتتح التسجيل في الدقيقة 56، عندما اقتنص جوتا الكرة من أمام روديجير ليمررها إلى خيمينيز الذي تقدم نحو المرمى وسدد كرة رغم مضايقة أزبيليكويتا الذي ارتدت منه الكرة فوق الحارس كيبا أريزابالاجا إلى داخل المرمى.



وكاد هيجواين يحرز هدف التعادل بتشيلسي في الدقيقة 58، عندما سدد كرة أرضية من حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس باتريسيو الذي عاد ليبعد تسديدة من بدرو فوق العارضة في الدقيقة 60، أجرى بعدها تشيلسي تبديله الثاني، بإشراك كالوم هودسون أودوي مكان بيدرو.



ومن ركلة ركنية مرت أمام باب المرمى، فشل هيجواين في متابعة الكرة بالشباك من مسافة قصيرة.



تسرع تشيلسي مجددا في إجراء التبديلات، فدخل ويليان مكان جورجينيو، لتتغير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، لكن الفريق الأزرق اصطدم بتنظيم دفاعي مميز لضيفه.



وبقيت السيطرة السلبية لتشيلسي حاضرة حتى الدقيقة 88، عندما جرب ويليان حظه بتسديدة من بعيد تألق باتريسيو في إنقاذها، لكن الحارس البرتغالي فشل في التصدي لتسديدة مشابهة لهازارد، لتستقر الكرة على يمينه في الوقت بدل الضائع، وينتهي اللقاء بالتعادل.



المصدر: موقع كورة