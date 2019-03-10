ليفربول يواصل مطاردة السيتي على قمة الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول، الأحد، تضييق الخناق على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وتغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.



أربك بيرنلي حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر اشلي ويستوود، لكن جاءت الدقيقة 19 ليتمكن ليفربول من التعادل عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.



وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 ليخرج أصحاب الديار متقدمين بهدفين لهدف.



ومع حلول الدقيقة 67 أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



ولم يمر على هدف بيرنلي طويلًا، فبعدها بدقيقتين أحرز ماني الهدف الثاني له والرابع لفريقه.



قبل أن يقلص بيرنلي النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عبر الآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة 91. المصدر: الأناضول

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