اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر | يلا شوت الجديد | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف

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مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم الاحد 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

الزمالك المصري يستضيف فريق جورماهيا الكيني بأستاد برج العرب اليوم فى تمام التاسعة مساءا فى مباراة وصفها البعض بالنارية والبعض الأخر وصفها بمباراة رد الاعتبار.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

أعلن المدير الفني السويسري جروس تشكيل فريقه وهو كالتالي .

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد مصطفى “زيزو” – حميد أحداد.

خط الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

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تقام مباراة الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

يدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق جورماهيا الكينى المركز الثانى، برصيد 6 نقاط، ويتربع قمة المجموعة نصر حسين داي الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى في كأس الكونفدرالية

البطولة: كأس الكونفدرالية الأفريقية

المباراة: الزمالك – مصر ضد غور ماهيا – كينيا دور المجموعات الجولة: 5

الملعب: ستاد برج العرب

الحكم: دانييل لاريا

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات “بي إن سبورتس”، في تمام الساعة 9 مساءً.