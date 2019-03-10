اونلاين | يلا شوت الزمالك وجور ماهيا بث مباشر PSG VS Manchester United |الاسطورة Livehd7| تابع لايف المان يونايتد

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يقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبات الزمالك مطالبًا بالفوز على جورماهيا فى مباراة اليوم، حتى يؤمن موقفه من التأهل، لاسيما أن فرصة تأهله ماتزال ضعيفة، ويحتاج الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث، برصيد خمس نقاط، خلف جورماهيا وصيف المجموعة بست نقاط، ونصر حسين داي المتصدر بسبع نقاط، ويتذيل بترو أتليتكو الترتيب، برصيد أربع نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني .