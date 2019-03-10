اونلاين | yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك (بث مباشر) .. الزمالك وجورماهيا بث مباشر بدون تقطيع شاهد مباراة الزمالك اليوم

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مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم كأس الكونفيدرالية الإفريقية 10-03-2019، خسر الزمالك مباراة الجولة الأولي بدور المجموعات أمام فريق جورماهيا الكيني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة لم يقدم خلالها الفارس الأبيض مستوي جيد، وسيحاول نادي الزمالك الثأر خلال مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التأهل للدور التالي من البطولة.

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مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت بث مباشر

Zamalek Today| بث مباشر الزمالك وجورماهيا | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة ستار الزمالك وجورماهيا، سيحاول نادي الزمالك تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل تحسين ترتيب في المجموعة والمحافظة على فرصه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

بث مباشر مباراة الزمالك في الكونفدرالية

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البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD3 .

الملعب : استاد برج العرب بالإسكندرية

المعلقين : علي محمد علي

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

كورة ستار مباراة الزمالك ضد جورماهيا

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سنكون معكم من خلال المقال لتقديم رابط بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا بدون تقطيع بجودة عالية، وذلك قبل بداية أحداث المباراة بقليل.