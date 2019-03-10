اونلاين | يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك المصري ضيفه فريق جور ماهيا الكيني في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولم يعرف فريق الزمالك طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الفارس الأبيض، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

وينتظر فريق الزمالك أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق جور ماهيا، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة الأولى مضيفه فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الإتحاد الأفريقي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز أيضاً.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي: محمود عبد الرحيم جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / عمر السعيد.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق جور ماهيا طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكيني، وفي مقابل ذلك نجح فريق جور ماهيا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق جور ماهيا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الزمالك مع ضيفه فريق جور ماهيا عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق أحمد الطيب، وذلك تحديداً في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.