اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا kora star| الزمالك وجور ماهيا بث مباشر يلا شوت كورة لايف| مباراة الزمالك وجورماهيا

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يترقب جمهور القلعة البيضاء اليوم نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني حين يستضيف ملعب برج العرب المواجهة في خامس جولات المجموعة D في البطولة الافريقية كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” حيث يعتمد موقف الزمالك على منافسة الصعود لدور الثمانية على مباراة اليوم لاسيما بعد نتيجة المباراة الأخرى بين بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

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