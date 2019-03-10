اونلاين | يلا شوت El zamalek Today مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة ستار الزمالك لايف .. بث مباشر مباراة الزمالك اون لاين اليوم

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موقف الزمالك فى المجموعة

وضع الزمالك نفسه فى مأزق فى الثلاث جولات الأولى ولكنه أحيا آماله بالفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الماضية بهدف نظيف سجله حميد أحداد أدى إلى احتلال الفريق الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط فى المجموعة الرابعة التى تصدرها نصر حسين داى الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويليه جورماهيا الكينى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم الزمالك، وأخيراً بترو أتلتيكو فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه لاستغلال الفوز الأخير الذى حققه الأبيض على بترو أتليتكو، بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، فضلاً عن كشف ثغرات الفريق الكينى وكيفية استغلالها لتحقيق المكسب وحصد النقاط الـ3 التى ستقرب الفريق الأبيض بشكل كبير من التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية قبل الجولة الحاسمة والأخيرة يوم 17 مارس حينما سيخرج الأبيض لملاقاة نصر حسين داى بالجزائر بينما سوف يستضيف الفريق الكينى فى نفس اليوم بترو أتلتيكو.

تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام جورماهيا

وسيشهد تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكينى بعض التغييرات، أبرزها عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو الماضية للإيقاف، بالإضافة إلى عودة محمود علاء مدافع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، حيث أصبح جاهزا للمشاركة خلال المباريات وسيعود بجوار الونش نظرا لإصابة محمد عبد الغنى فى العضلة الضامة، كما سيعتمد المدير الفنى السويسرى على المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض، خاصة بعدما ظهر بمستوى جيد فى المباراة الماضية أمام الفريق الأنجولى حيث استطاع تسجيل هدف الفوز للأبيض فيما سيعود عمر السعيد لقيادة خط الهجوم فى ظل تأكد غياب المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الذى تجه من القاهرة إلى فرنسا لنقل جثمان والده الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى لإقامة مراسم الجنازة فى المغرب.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام جورماهيا

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: عمر السعيد.

جورماهيا يستهدف تكرار مفاجأة الجولة الأولى

فى المقابل، يدخل فريق جورماهيا الكينى المباراة ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتكرار الفوز على الزمالك مثلما فعلها فى مباراة الجولة الأولى بكينيا عندما فاز على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، لاسيما وأن الفريق الكينى يمتلك نفس الرغبة والحظوظ فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية وحرص حسن أوكتاى المدير الفنى لجورماهيا الكينى، على التأكيد أن فريقه سيواجه الزمالك بهدف واحد وهو تحقيق الفوز مشددًا على أن فريقه لا يخشى أحدًا، فى ظل تأكيده على احترامه للمنافس بعدما وصف الأبيض فى تصريحاته بالعملاق، قائلاً: "الزمالك عملاق فى الشمال وجورماهيا عملاق فى شرق أفريقيا، وهكذا سيكون صراع العمالقة ونحن مستعدون"، متابعاً:"أنا قلق فقط من القرارات التحكيمية.. هدف صحيح لنا تم إلغاؤه أمام نصر حسين داى وكثير من الأخطاء غير الضرورية ضدنا.. فهذا هو قلقى الوحيد ولكن بخلاف ذلك نحن مستعدون ونستعد لمواجهة الزمالك بهدف واحد هو الفوز".