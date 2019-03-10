اونلاين | رابط بث حي سريع يلا شوت توداي مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بث حي سريع يلا شوت توداي مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع اليوم مباراة الزمالك وجورماهيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية ؛ ونقدم لكم بث مباشر الزمالك وجورماهيا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الزمالك وجورماهيا عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

يستضيف الزمالك نظيره جورماهيا الكيني مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساءاً على أرضية ملعب برج العرب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وجورماهيا

ويتصدر فريق نصر حسين داي الجزائري، ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط كاملة بينما يحتل جورماهيا الفريق الكيني المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، محتلاً المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط فقط، وذلك بعد فوز وحيد وتعادليين، ويطمح الزمالك في مباراة اليوم إلى اقتناص النقاط الثلاث للمباراة والتاهل للدور التالي من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك وجورماهيا

والتقى الزمالك وجورماهيا في العديد من المباريات الإفريقية كان أولها عام 1984، ضمن منافسات كأس إفريقيا لأبطال الدوري؛ وشهدت المباراة فوز الزمالك على جورماهيا بركلة جزاء في الدقيقة 33 من زمن المباراة ، ليسدد طارق يحيى أول أهداف الزمالك وتتأهل لدور الثمانية.

وشهدت منافسات عام 1984، أول لقب أفريقي لنادي الزمالك ويقتنص بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

والتقى الزمالك وجورماهيا في عام ١٩٨٥ ، في مباراة ودية في كينيا، كما التقى الفريقان في 1994، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس أفريقيا للأندية، وسجل الزمالك هدفه الذهاب بأقدام أحمد رمزي ، وهدفين في مباراة العودة.

وشهد عام 1998، أخر مباراة لفريق الزمالك وجورماهيا، وشهدت المباراة فوز جورماهيا في مباراة الذهاب وفوز الزمالك في مباراة العودة بأربعة اهداف نظيفة

Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

ويعود لتشكيلة الزمالك لمباراة اليوم كل من محمود علاء، وعمر السعيد، الذي غاب عن أخر مباريات الزمالك لوفاه والده.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

أعلن " كريستيان جروس " المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيلة لمباراة اليوم أمام جورماهيا وجاءت كالتالي:

تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود عبد المنعم "كهربا" (حميد أحداد)

الهجوم: عمر السعيد

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية و9بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

وتنقل مباراة الزمالك وجورماهيا حصرياً عبر قناة بي إن سبورت 1 ؛ وذلك في تمام الساعة 9مساءً بتوقيت مصر، و 10 بتوقيت السعودية؛ كما يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر عبر الرابط التالي: