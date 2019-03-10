اونلاين | شاهد مباراة الزمالك بث مباشر HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10-3-2019 يلا شوت - youtube HD

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شاهد مباراة الزمالك بث مباشر HD | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10-3-2019 يلا شوت - youtube HD

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد 10-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.