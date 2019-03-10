رياضة | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تابعوها لحظة بلحظة الآن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تابعوها لحظة بلحظة الآن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في المباراة الجارية حاليا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الأول عبر لاعبه جرانيت تشاكا في الدقيقة 12 من بداية المواجهة التي يحتضنها ملعب الجانرز.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة ويلاحقه أرسنال خامسا برصيد 57.

شاهدوا البث المباشر للمباراة الان بجودة عالية: