رياضة | تعرّف على طرفا نهائى دورى مراكز الشباب ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على طرفا نهائى دورى مراكز الشباب ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم مبارتى الدور قبل النهائى لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة بني سويف موسم 2019/2018 والذى تنظمة مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف " ادارة الشباب " حيث اسفرت نتيجة المباراة الاولى عن فوز فريق مركز شباب مدينة سمسطا على مركز شباب أطواب بنتيجة 1/3 وصعودها للمباراة النهائية.

فيما نجح فريق مركز شباب باروط تحت قيادة فنية لمحمد حسن ومعاونيه محمود سليمان واحمد عبد الحسين ورجب الوجيه فى تحقيق فوز هام على مركز شباب قاى بنتيجة 1/3 أحرز أهداف باروط هيثم عبد الروؤف هدفين وهشام مفتاح هدف. وبهذه النتيجة تقرر إقامة مباراة تحديد المركز الرابع بين أطواب وقاى الأربعاء القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى فيما تقرر إقامة مباراة النهاية بين سمسطا وباروط الأحد القادم . وكانت مباراتى قبل النهاية قد شهدت حضورا جماهيريا بجانب حضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، ورحاب صلاح مدير ادارة الشباب، والعاملين بإدارة الشباب، ومحسن لطفى رئيس لجنة المسابقات، ومحمد سعد رئيس لجنة الحكام .

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