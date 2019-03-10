رياضة | إنتر ميلان يهزم سبال بثنائية في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يهزم سبال بثنائية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز إنتر ميلان على ضيفه سبال 2 / صفر خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم،والتي شهدت أيضا فوز تورينو على فروسينوني 2 / 1،وأتالانتا على سامبدوريا بذات النتيجة ،وبولونيا على كالياري 2 / صفر.

وسجل هدفي إنتر ميلان ماثيو بوليتانو وروبيرتو جاليارديني في الدقيقتين 68 و77.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

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وفي المباراة الثانية، قلب فريق تورينو تأخره بهدف أمام مضيفه فروسينوني إلى فوز 2 / 1.

وتقدم فروسينوني بهدف سجله لوكا باجانيني في الدقيقة 42 وتعادل أندريا بيلوتي في الدقيقة 56 ،قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 78.

ورفع تورينو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف روما، وتوقف رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتالانتا على مضيفه سامبدوريا 2 / 1.