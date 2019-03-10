رياضة | تريزيجيه وحافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا أمام جوزتيب في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه وحافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا أمام جوزتيب في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق قاسم باشا سلبيا أمام جوزتيب في إطار الجولة الـ25 لبطولة الدوري التركي بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بورنوفا" بمدينة "إزمير".

وشارك "محمود حسن تريزيجيه" في التشكيل الأساسي مع فريقه وحتى صافرة النهاية ولكنه لم ينجح في قيادة ناديه لتحقيق الفوز الغائب منذ 22 ديسمبر الماضي أمام بشكتاش.

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بينما شارك مواطنه "كريم حافظ" في مركز الظهير الأيسر من البداية ولكن خرج كبديل بالدقيقة 81 لزميله "عبدول خليلي".

بهذا التعادل، يحصد قاسم باشا نقطة ليحافظ على المرتبة الـ12 في الدوري التركي برصيد 31 نقطة، ويحافظ جوزتيب هو الآخر على المركز الـ16 والمنافس على الهبوط برصيد 27 نقطة.