رياضة | ليل يعزز وصافته للدوري الفرنسي بعد تخطي سانت إتيان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليل يعزز وصافته للدوري الفرنسي بعد تخطي سانت إتيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز فريق ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم ،بعد فوزه على مضيفه سانت إتيان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل مونبيلييه مع آنجيه 2 / 2 وفوز تولوز على جانجون 1 / صفر.

ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولاس بيبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق سانت اتيان هما ماثيو دوبوشي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ووهبي الخزري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سانت اتيان عند 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف ستاد ريمس.

وفي المباراة الثانية، تعادل مونبييليه مع آنجيه 2 / 2.

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وسجل هدفي مونبيلييه أندي ديلورت وإلياس السخيري في الدقيقتين الثالث و16 على الترتيب، فيما سجل هدفي آنجيه الوحيد أنجيلو فولجيني في الدقيقة 80 وستسيفان باهوكين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ماثيو بافلوفيتش في الدقيقة 73.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، كما رفع آنجيه رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز تولوز على جانجون بهدف نظيف سجله يايا سانوجو في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة طرد ماركوس كوكو في الدقيقة 44.

ورفع تولوز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف نانت، وتوقف رصيد جانجون عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير.