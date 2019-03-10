رياضة | البنك الاهلي يواجه جولدى في مباراة التأهل للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الاهلي يواجه جولدى في مباراة التأهل للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق البنك الاهلي بقيادة عيد مرازيق مع فريق جولدى بقيادة أحمد عبد الغني في الثانية من عصر الإثنين، في مباراة مرتقبة على ملعب نادى النصر، لتحديد النادي المتأهل لدورى الترقى في مسابقة دوري القسم الثالث عن المجموعة الخامسة.