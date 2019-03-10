رياضة | مجدي عبد الغني مقررا للجنة الملاعب بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني مقررا للجنة الملاعب بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تكليف مجدي عبد الغني عضو المجلس، بمنصب مقرر لجنة الملاعب، لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الجبلاية، اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، للإنتهاء من لجان البطولة وتحديد مصير ملعب بورسعيد، بصفة نهائية من عدمه لإحدى المجموعات بالبطولة المقبلة.

وتستضيف مصر فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا، كما جرت العادة بالبطولات السابقة.