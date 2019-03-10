رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يبلغ لاعبيه بتأجيل مباراة المقاولون لأجل غير مسمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يبلغ لاعبيه بتأجيل مباراة المقاولون لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ رئيس نادي الزمالك لاعبيه والجهاز الفني للفريق بتأجيل مباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم ببطولة الدوري لأجل غير مسمى.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه على حصولهم على فترة الراحة الكافية قبل مباراة نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية الافريقية.

من جانبه، استقر مسئولو نادي الزمالك على السفر للجزائر لمواجهة نصر حسين داي يوم ١٧ من الشهر الجاري بالكونفدرالية الافريقية بطائرة عادية.

وتراجع مسئولو الزمالك عن فكرة الطائرة الخاصة بسبب قصر المسافة بجانب عدم خوض مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري.

ويلاقي الزمالك نظيره جورماهيا الكيني مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للكونفدرالية الافريقية.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا إلغاء السفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي على متن طائرة خاصة على أن تغادر البعثة في إحدى رحلات مصر للطيران.

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ويلتقي الزمالك بنظيره الجزائري ١٧ من مارس الجاري في إطار الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ورطة لنصر حسين داي قبل مواجهة الزمالك

يواجه فريق نصر حسين داي الجزائري مشكلة قبل مباراة الزمالك يوم ١٧ من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وحصل عبد الغني خياط مدافع الفريق على الإنذار الثاني في مواجهة اليوم ليتأكد غيابه عن اللقاء القادم.

كما تعرض فوزي يايا نجم الفريق للإصابة في مباراة اليوم وغادر اللقاء وسط شكوك حول لحاقه بالمواجهة القادمة.

وكان بطل الجزائر قد خسر خارج أرضه أمام بيتروأتليتكو الأنجولي عصر اليوم بهدفين دون رد.