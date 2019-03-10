رياضة | تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمةً بالأهداف في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمةً بالأهداف في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك البلجيكي الدولي إيدين هازارد في تعادل تشيلسي مع وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد وذلك بهدف لمثله في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي.

وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية أن البلجيكي هازارد يعد من بين اللاعبين الأكثر مساهمةً بالأهداف هذا الموسم بالبريميرليج حيثُ ساهم بـ24 هدف (سجل 13 هدف، صنع 11 هدف).

ويحتل حالياً نادي تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي برصيد 57 نقطة حيثُ لعب 30 مباراة حتى الآن.

Advertisements

وفيما يلي أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في البريميرليج لهذا الموسم حتى الآن:

- سيرخيو أجويرو 24 هدف (سجل 18، صنع 6)

- محمد صلاح 24 هدف (سجل 17 هدف، صنع 7)

- رحيم ستيرلينج 24 هدف (سجل 15 هدف، صنع 9)

- إيدين هازارد 24 هدف (سجل 13 هدف، صنع 11)