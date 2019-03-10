رياضة | أزمة طاحنة بمالية كفر الزيات بعد الصعود للترقي والجهاز الفني يتقدم بأستقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة طاحنة بمالية كفر الزيات بعد الصعود للترقي والجهاز الفني يتقدم بأستقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد فريق مالية كفر الزيات، أزمة طاحنة، بعد قرار اللاعبين الانقطاع عن تدريبات الفريق، بعد خلافهم مع "علي الصياد" رئيس الشركة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية من بدلات التدريب والقسط الشهري من العقود، ومكافأة الصعود للترقي، ومكافأة الفوز في 4 مباريات بالدوري.

بدأت الازمة ببداية الدور الثاني من البطولة في دوري الدرجة الثالثة للمجموعة الثامنة بسبب مطالبة اللاعبين بالحصول علي مستحقاتهم المتأخرة لدي النادي، واستمرت حتي نهاية الموسم، بسبب تأخر المستحقات مرة ثانية، من قيمة بدلات التدريب بواقع راتب شهر إضافة ل 4 مكافآت، المحدد صرفه بعد الانتهاء من المباريات، ومكافأة الصعود.

وقال اللاعبون لمراسل الخليج 365 الرياضي، بأنهم لم يحصلوا علي اي مكافأة منذ مباراة سمنود قبل انتهاء الدوري ب5 أسابيع، وطالبوا بصرف مستحقاتهم كاملة.

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وأشار مسئول بالنادي بأن "علي الصياد" رئيس الشركة سبق بأن وعد بصرف جميع المستحقات وصرف مبلغ قيمته 300,000 جنيه بعد انتهاء الموسم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتي الآن، وفوجئ الفريق بصرف 100,000 فقط.

واضاف أحد لاعبي الفريق، بأنهم ينفقوا من أموالهم الخاصة، وهناك لاعبين ليس لديهم مصدر رزق أو دخل غير الكرة، وهم الاكثر انضرارا.

وعبر الجهاز الفني عن استياءه من تصرفات رئيس الشركة وتجاهل صرف حقوق اللاعبين، معلنا تقديم استقالتهم جميعا من تدريب الفريق حتي تحل الأزمة.