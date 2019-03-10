رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يريد العودة للدوري الإنجليزي.. ويعرض نفسه على مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صجفية إنجليزية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم برشلونة الاسباني يرغب في العودة للدوري الإنجليزي مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة " صن" الإنجليزية أن كوتينيو أبلغ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ إنه لم يتأقلم ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

أما صحيفة "ميرور" البريطانية أن فيليبي كوتينيو، تواصل مع بعض لاعبي ومسؤولي نادي مانشستر يونايتد، في محاولة للانتقال إلى "أولد ترافورد" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة الاسباني في يناير 2018، مقابل 120 مليون يورو، ومنذ انتقاله إلى "كامب نو" وهو يعاني من عدم تأقلم مع الفريق.