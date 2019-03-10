رياضة | نكانا الزامبي يتصدر مجموعته في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكانا الزامبي يتصدر مجموعته في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر فريق نكانا الزامبي المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، مؤقتا، بفوزه اليوم الأحد على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3 / صفر.

وسجل أهداف نكانا كيلفين كامبامبا (هدفين) في الدقيقتين 64 و85 وشادريك موسوندا في الدقيقة 89.

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ورفع نكانا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد زيسكو يونايتد عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي الهلال السوداني مع مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني في وقت لاحق من اليوم.

ويدخل الهلال المباراة برصيد سبع نقاط في المركز الثاني،فيما يدخل أشانتي كوتوكو المباراة برصيد ست نقاط في المركز الثالث.