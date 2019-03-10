رياضة | الأهلي والزمالك في "خبر كان".. هل يعاني "القطبان" من أزمة خارج الأرض بالبطولات الأفريقية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك في "خبر كان".. هل يعاني "القطبان" من أزمة خارج الأرض بالبطولات الأفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللعب خارج مصر أزمة كبيرة يصطدم بها قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" في مبارياتهم بالبطولات الأفريقية.

وسقط النادي الأهلي "خارج أرضه" أمام فيتا كلوب بهدف نظيف وذلك خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليدخل المارد الأحمر "حسبة برما" قبل الجولة الأخيرة من الدور الحالي.

ويتصدر شبيبة الساورة حالياً ترتيب المجموعة برصيد 8 نقطة بينما الأهلي خلفه بـ7 نقاط فيما يتواجد نادي فيتا كلوب بالمركز الثالث بـ7 نقاط وسيمبا التنزاني بـ6 نقاط.

وفيما يلي نرصد لكم نتائج أخر 10 مباريات في أفريقيا للأهلي "خارج أرضه" حيثُ فاز مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل مباراتين:

- فيتا كلوب × الأهلي: 1-0

- سيمبا التنزاني × الأهلي: 1-0

- الساورة × الأهلي: 1-1

- جيما الكيني × الأهلي: 1-0

- الترجي × الأهلي: 3-0

- وفاق سطيف × الأهلي: 2-1

- حورويا × الأهلي: 0-0

- الترجي × الأهلي: 0-1

- تاونشيب × الأهلي: 0-1

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- كمبالا سيتي × الأهلي: 2-0

فيما يعاني من نفس الأزمة نادي الزمالك الذي خسر أولى جولاته في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية أمام جور مايا بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما يتواجد الأبيض حالياً في المركز الأخير بمجموعته برصيد 5 نقاط.

وفيما يلي نرصد لكم نتائج أخر 10 مباريات للزمالك "خارج أرضه" في البطولات الأفريقية حيثُ فاز مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل مباراتين:

- بترو أتلتيكو × الزمالك: 0-1 ( الكونفدرالية 2019)

- جور مايا × الزمالك: 4-2 ( الكونفدرالية 2019)

- اتحاد طنجة × الزمالك: 0-0 ( الكونفدرالية 2019)

- القطن التشادي × الزمالك: 2-0 ( الكونفدرالية 2019)

- ولايتا ديتشا × الزمالك: 2-1 (الكونفدرالية 2018)

- كابس يونايتد × الزمالك: 3-1 (دوري أبطال 2017)

- اتحاد الجزائر × الزمالك: 2-0 (دوري أبطال 2017)

- الأهلي الليبي × الزمالك: 0-0 (دوري أبطال 2017)

- إينوجو × الزمالك: 2-1 (دوري أبطال 2017)

- الوداد المغربي × الزمالك: 5-2 (دوري أبطال 2016)