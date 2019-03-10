رياضة | تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل تشيلسي أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-1 مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل المكسيكي راؤول خيمينيز، هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 56، وتعادل البلجيكي إيدين هازارد، لتشيلسي في الدقيقة 92.

رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف وراء آرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام مانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.