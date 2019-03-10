رياضة | ورطة لنصر حسين داي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة لنصر حسين داي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق نصر حسين داي الجزائري مشكلة قبل مباراة الزمالك يوم ١٧ من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وحصل عبد الغني خياط مدافع الفريق على الإنذار الثاني في مواجهة اليوم ليتأكد غيابه عن اللقاء القادم.

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كما تعرض فوزي يايا نجم الفريق للإصابة في مباراة اليوم وغادر اللقاء وسط شكوك حول لحاقه بالمواجهة القادمة.

وكان بطل الجزائر قد خسر خارج أرضه أمام بيتروأتليتكو الأنجولي عصر اليوم بهدفين دون رد.