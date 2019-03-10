رياضة | عاجل.. قرار مفاجئ من الزمالك قبل موقعة نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مفاجئ من الزمالك قبل موقعة نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو الزمالك إلغاء السفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي على متن طائرة خاصة على أن تغادر البعثة في إحدى رحلات مصر للطيران.

ويلتقي الزمالك بنظيره الجزائري ١٧ من مارس الجاري في إطار الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ورطة لنصر حسين داي قبل مواجهة الزمالك

يواجه فريق نصر حسين داي الجزائري مشكلة قبل مباراة الزمالك يوم ١٧ من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

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وحصل عبد الغني خياط مدافع الفريق على الإنذار الثاني في مواجهة اليوم ليتأكد غيابه عن اللقاء القادم.

كما تعرض فوزي يايا نجم الفريق للإصابة في مباراة اليوم وغادر اللقاء وسط شكوك حول لحاقه بالمواجهة القادمة.

وكان بطل الجزائر قد خسر خارج أرضه أمام بيتروأتليتكو الأنجولي عصر اليوم بهدفين دون رد.