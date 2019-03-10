انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير برشلونة تهتف ضد "أغلى لاعب بتاريخ النادي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 06:48 مساءً - أطلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني صافرات الاستهجان ضد البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي قدِم إلى ملعب "كامب نو"، قبل عام ونيف من الآن، في أغلى صفقة بتاريخ النادي الكتالوني.

وأطلقت الجماهير البرشلونية العنان لصافراتها استهجاناً للمستوى الهزيل الذي يُقدمه كوتينيو منذ ارتدائه قميص "البلوغرانا"، وذلك عقب استبداله في الدقيقة الـ80 وبعد نهاية مباراة البارسا وضيفه رايو فايكانو، التي جرت مساء السبت وانتهت بفوز صعب لرفاق ليونيل ميسي بنتيجة (3-1).

ولم يستطع الدولي البرازيلي تثبيث أقدامه في "كامب نو"، وبات مؤخراً حبيس مقاعد البدلاء، في ظل اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على الثلاثي الهجومي؛ ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.

وكان برشلونة قد انتدب كوتينيو، شتاء العام الفائت، قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 160 مليون يورو، شاملة الحوافز والمتغيرات المالية.

ورغم المعاناة التي يعيشها والتي ظهرت جلية بتمريراته الخاطئة وتسديداته العشوائية، فضلاً عن حصوله على أسوأ تقييم بين زملائه؛ فإن كوتينيو لا يزال يلقى دعماً كبيراً من مدربه ورفاقه في الفريق.

Advertisements

وانبرى المدافع المخضرم جيرارد بيكيه للدفاع عن نجم الكرة البرازيلية، مشيراً إلى أن "المقابل الذي دُفع مقابل انتقاله مرتفع جداً، ولهذا يُطلب منه تقديم مستويات عالية، والطموحات المعلقة عليه كبيرة جداً".

وأضاف قائلاً: "علينا قبول ردود فعل الجماهير لأنهم يحبون النادي ويريدون أن يظهر اللاعبون بأفضل مستوى، ولكن في الوقت نفسه يجب تقديم الدعم له".

وكانت جماهير برشلونة تنظر إلى كوتينيو على أنه خليفة "الرسّام" أندريس إنييستا، لكنها باتت لا تُمانع حالياً في بيعه حال وصول عرض كبير للظفر بخدماته، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن عزم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان للحصول على خدماته بمبلغ يفوق ما دفعه برشلونة لانتدابه شتاء عام 2018.

كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية، أن الدولي البرازيلي أرسل إشارات وتلميحات إلى مانشستر يونايتد من أجل الدفاع عن ألوانه، في صفقة قد تتجاوز قيمتها الـ100 مليون يورو.