انت الان تتابع تفاصيل خبر غرائب الكرة.. . مشجع يلكم لاعباً ويطرحه أرضاً! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 06:48 مساءً - شهد ديربي مدينة برمنغهام بين ناديي برمنغهام وأستون فيلا، في إطار مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، واقعة نادرة في ملاعب "الساحرة المستديرة".

وفي التفاصيل؛ تلقى نجم أستون فيلا جاك غريليش لكمة من أحد أنصار برمنغهام، بعد انقضاء 10 دقائق من ديربي المدينة، الذي عرف أجواء مشحونة، في ظل تراجع ترتيب الفريقين في "التشامبيونشيب".

وعلى الفور، تدخل عناصر الأمن المكلفون بحماية الملعب وسيطروا على المشجع المتهور، ثم أخرجوه من الملعب، الذي شهد حالة من الهرج والمرج عقب عملية اقتحام "المستطيل الأخضر".

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ولاحقاً أصدرت شرطة المدينة بياناً، أكدت من خلاله اعتقال المشجع، فيما سادت حالة تضامن واسعة مع "اللاعب الضحية"، مقابل هجوم شرس على "المشجع المُعتدي".

وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزج المشجع خلف القضبان، إضافة إلى حرمانه من دخول ملاعب الكرة، في حين دعا البعض الآخر اللاعب لرفع قضية ضد المشجع.

يُذكر أن جاك غريليش سجّل هدف الانتصار لفريقه أستون فيلا، في الدقيقة الـ67، ليصل فريقه إلى النقطة 51 بجدول الترتيب، متقدماً بنقطة وحيدة على جاره اللدود، صاحب المركز الحادي عشر.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات "الاستثنائية" تحظى بمتابعة جارفة، ويتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، كما تتم الإشادة بها أو التحذير منها، بحسب ما تتضمنه من وقائع وأحداث.