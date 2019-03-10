الان تتابع دوري أبطال آسيا.. الاتحاد ضيفا على الوحدة الإماراتي في أبو ظبي غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الوحدة الإماراتي، غدا الإثنين، على ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.
ويلتقي في المواجهة الثانية لذات المجموعة فريق الريان القطري مع لوكوموتيف الأوزبكي في الدوحة.
ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف، في حين لا زال رصيد الوحدة والريان خاليًا من النقاط.
وكانت الجولة الأولى، شهدت فوز الاتحاد على الريان بخمسة أهداف مقابل هدف في جدة، ولوكوموتيف على الوحدة بهدفين دون مقابل في طشقند.
يذكر أن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة ستقام في الـ 9 من أبريل القادم، حيث يلتقي الريان مع الوحدة في الدوحة، والاتحاد مع لوكوموتيف في جدة.
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