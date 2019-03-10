شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يشترط التعاقد مع «هازارد» للموافقة على العودة لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أيام المدرب سانتياجو سولارى مع ريال مدريد باتت معدودة، مشيرة إلى أن عودة زين الدين زيدان أو جوزيه مورينيو لقيادة الفريق الملكى أصبحت محسومة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن سولاري قد يُقال من منصبه قريبا، وعلى ريال مدريد أن يقرر الصيغة التي سيبحث بها عن القائد الجديد لسفينته.

وذكرت الصحيفة من النادى الملكى أن البرتغالي مورينيو قد يكون الخيار الأول لإدارة الفريق، في حال رغبت في «خيار الطوارئ»، أي التعاقد مع مدرب يقود الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الموسم الحالي، ثم تمديد عقده بعد نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة: «أما الخيار الثانى فهو الفرنسى زيدان، الذي لا يريد العودة إلى عالم التدريب قبل حلول الصيف المقبل».

وأوضحت أن زيدان قد يكون الخيار الأنسب للريال، في حال أراد مسؤولو الفريق التريث والانتظار إلى غاية نهاية الموسم الجارى.

وأشارت إلى هناك خيارات أخرى بالنسبة لخيار نهاية الموسم، مثل يورجن كلوب (ليفربول) وماسيمليانو أليجرى (يوفنتوس) وماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

ويمر قطار ريال مدريد بفترة كارثية، بعد إقصائه من كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، وفقدان أمله في التتويج بالدورى المحلى، الذي لم تعد رغبته فيه تتجاوز احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

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وتابعت أن المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لا يمانع العودة من جديد لتدريب ريال مدريد بشرط الحصول على دعم مالى كبير من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز. وطلب زيدان من بيريز الحصول على خدمات لاعب الوسط البلجيكى إيدين هازارد حتى في حال كلف ذلك النادى قرابة الـ120 مليون يورو.

ويأمل زيزو في استغلال إدارة ريال مدريد كون أن عقد هازارد سوف ينتهى مع تشيلسى بنهاية الموسم المقبل ورفض اللاعب تمديد تعاقده مع فريق ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

ويرغب هازارد في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الذي يمثل حلم الطفولة بالنسبة له وهو الأمر الذي سوف يلعب دورًا بارزًا في المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسى في الصيف المقبل.

وما يعقد المفاوضات كون أن تشيلسى لن يسمح له بضم لاعبين جدد سواء في الصيف المقبل أو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

في سياق آخر، كشفت صحيفة «أس» عن المبلغ الذي سيكلف النادى في حال الاستغناء عن مدافعه سيرجيو راموس، بعض الأنباء التي انتشرت مؤخرا عن نشوب شجار كبير بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس الملكى.

وكان بيريز قد دخل في شجار لفظى حاد مع قائد الفريق الإسبانى راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندى في دورى أبطال أوروبا، بنتيجة 1-4، التي أطاحت بالفريق «الملكى» خارج البطولة.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سيضطر لدفع مبلغ 25 مليون يورو لفسخ عقد راموس (32 عاما) الذي يربطه بالنادي عقد يمتد لعام 2021.

ويبدو أن «النادي الملكي» لن يستغنى عن قائده بسهولة، فبخلاف الكلفة المادية المرتفعة، سيثير القرار استياء جمهور الفريق الذي عانى من موسم «كارثي».