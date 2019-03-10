شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير سان جيرمان تفتح النار على الإدارة بسبب «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النار على إدارة النادى الباريسى برئاسة ناصر الخليفى، بجانب لاعبى الفريق، عقب الخروج من دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وودع سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مبكرا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «حديقة الأمراء». ونجح الشياطين الحمر في قلب الطاولة على النادى الباريسى الذي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد» بنتيجة 2/0، إلى جانب خوض اليونايتد لقاء الغياب في ظل غياب 10 لاعبين. وأصدرت جماهير باريس سان جيرمان بياناً رسمياً وصفت خلاله اللاعبين بـ«المرتزقة»، مشيرة إلى أن الإدارة تعاقدت مع مجموعة من اللاعبين هدفهم التفكير في المال وزيادة الرواتب.

وجاء البيان كالتالي: «نمتلك مجموعة من اللاعبين يجب أن يشعروا بالفخر والشرف بسبب الدفاع عن ناد كبير بحجم وتاريخ نادينا، دورنا لا يقتصر على مساندة اللاعبين في حالة الفوز فقط لكن في الوقت ذاته لن نسمح لهؤلاء بدفن شرف النادى في الوحل، باريس سان جيرمان يستحق أكثر من مجرد حفنة مرتزقة فقط تفكيرهم في المال». ووجهت جماهير باريس سان جيرمان رسالة شديدة اللهجة إلى المالك القطرى للنادى ناصر الخليفى وقالت: «لن نقبل سوى بلاعبين يقاتلون من أجل الدفاع عن الشعار ولا شىء آخر». في سياق آخر، أبدى المدير الرياضى لنادى باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكى، استياءه من تصرف أدريان رابيو، لاعب الفريق، بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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وتابع: «رابيو لايزال لاعبًا في الفريق وعقده سوف ينتهى في يونيو المقبل، ولذلك عليه احترام هذا التعاقد». التقارير الصحفية تؤكد رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة، إلا أنّ النادى الكتالونى تغاضى عن الصفقة بعد ضم فرينيكى دى يونج.

ويسعى يوفنتوس الإيطالى وليفربول وتوتنهام وأرسنال من إنجلترا لضم اللاعب بالمجان في الصيف المقبل.

في شأن آخر، أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن الطاقم الفنى لباريس سان جيرمان يفكر جدياً في بقاء جانلويجى بوفون حارس الفريق على الدكة خلال باقى الموسم، بعد الخطأ الكارثى الذي ارتكبه أمام مانشستر يونايتد في مواجهة دورى الأبطال.

وظهر الحارس الإيطالي بوفون بمستوى ضعيف للغاية أثناء المباراة، مع ارتكابه هفوة كبيرة أثرت على أداء فريقه طيلة فترات اللعب. وأضافت الصحيفة: «توماس توخيل، مدرب الفريق، سيدفع بالحارس البديل ألفونس أريولا في المباريات القادمة ببطولة الدورى، مع وضع بوفون على الدكة لأجل غير مسمى». ومن المقرر أن يرحل الحارس الخبير عن صفوف الفريق الفرنسى بنهاية الموسم، بعد فشله في تحقيق حلمه، الذي جاء من أجله، وهو الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا.