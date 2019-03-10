البنزرتي يسقط في فخ الخسارة أمام حمام الانف في الدوري التونسي

سقط النادي البنزرتي في فخ الخسارة أمام مضيفه نادي حمام الأنف صفر / 1 خلال المباراة ،التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شبيبة القيروان على الملعب القابسي 2 / صفر ،ونجم المتلوي على مستقبل قابس 1 / صفر.

وسجل نادي حمام الأنف هدفه الوحيد عن طريق قاسم عوني في الدقيقة .56

وأضاع غيث الصغير لاعب حمام الأنف ركلة جزاء لحمام الأنف في الدقيقة .38

ورفع حمام الأنف رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر ، وتوقف رصيد النادي البنزرتي عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثاني، فاز شبيبة القيروان على الملعب القابسي بهدفين نظيفين سجلهما مصعب ساسي، الأول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة .62

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وشهدت المباراة طرد هيثم العويني لاعب شبيبة القيروان في الدقيقة .56

ورفع شبيبة القيروان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد الملعب القابسي عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز نجم المتلوي على مستقبل قابس بهدف نظيف زياد البكوش في الدقيقة .81

ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام شبيبة القيروان، وتوقف رصيد مستقبل قابس عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.