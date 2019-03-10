ليفربول يهزم بيرنلي 4 / 2 ويواصل مطاردة السيتي في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على فريق بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في لقاء الفريقين المقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

بيرنلي تقدم بالهدف الأول عن طريق أشلي ويستوود في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل فيرمينو لليفربول في الدقيقة 20 بصناعة من محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، وسجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق السنغالي ساديو ماني.

وسجل فيرمينو الهدف الثالث لليفربول وساديو ماني الهدف الرابع في أحداث الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وضم تشكيل ليفربول: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فينالدوم، فابينيو، آدم لالانا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو”.

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